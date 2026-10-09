Transparency International: «Грузинская мечта» запретила 93 слова

09.10.2026 13:56





По информации организации Transparency International Georgia, Национальная комиссия по коммуникациям фактически признала запрещенными для СМИ 93 слова и фразы. Cреди них «премьер [Бидзины] Иванишвили», «олигарх», «судебный клан» и другие выражения.



По данным НПО, в общей сложности за последние 6 месяцев регулятор по этой причине уже 7 раз составлял протоколы о правонарушениях в отношении критически настроенных телекомпаний TV Pirveli и Formula. После устного предупреждения штрафы составляли 2500 и 5000 лари (около 950 и 1900 долларов соответственно), а теперь увеличились до 10 000 лари (около 3850 долларов).



«Комиссия по коммуникациям выполняет роль открытого цензора против критических медиа. На заседании 1 октября комиссия уже в третий раз оштрафовала телекомпанию Formula за использование неприемлемых для «Грузинской мечты» слов и фраз — на этот раз на 10 000 лари.



В целом за последние 6 месяцев комиссия по этой причине уже 7 раз оформляла протоколы в отношении оппозиционных вещателей — телекомпаний TV Pirveli и Formula. После устного предупреждения штрафы составляли 2500 и 5000 лари, а теперь возросли до 10 000 лари.



К каким словам комиссия предъявляет претензии СМИ? Всего выявлено 93 запрещенных слова и выражения. Среди них: «режим», «узники совести», «олигарх», «полицейские-лжесвидетели», «политзаключенные», «премьер Иванишвили», «незаконное заключение», «власть «Мечты»», «репрессивные законы», «судебный клан».



Очевидно, что комиссия таким образом пытается парализовать и ослабить телекомпании, которые и без того находятся в тяжелом финансовом положении. Кроме того, регулятор обладает полномочиями приостанавливать действие лицензий критических каналов», — заявили в Transparency International.



В организации обращают внимание, что все это происходит на фоне того, как Великобритания ввела санкции «против проправительственных пропагандистских телеканалов Imedi и POSTV за намеренное распространение дезинформации о войне, развязанной Россией в Украине, и содействие российской пропаганде».



«Правящая команда сама решает, кого и в какой форме наказать, чтобы заглушить критический голос», — говорится в сообщении.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





