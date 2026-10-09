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В Хони выявили нелегальное производство сыра
09.10.2026 14:41
Инспекторы Национального агентства продовольствия обнаружили незаконное сырное производство в селе Ахалшени Хонского муниципалитета.
Проверка выявила серьёзные нарушения: сыр производили без обязательного разрешения и регистрации, с нарушением технологического процесса. Также не соблюдались правила маркировки продукции.
Всю выявленную продукцию опечатали для последующего уничтожения. Предпринимателя оштрафовали, работу предприятия приостановили.
Проверки нелегальных производств продолжаются по всей стране.
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