В Хони выявили нелегальное производство сыра

09.10.2026 14:41





Инспекторы Национального агентства продовольствия обнаружили незаконное сырное производство в селе Ахалшени Хонского муниципалитета.



Проверка выявила серьёзные нарушения: сыр производили без обязательного разрешения и регистрации, с нарушением технологического процесса. Также не соблюдались правила маркировки продукции.



Всю выявленную продукцию опечатали для последующего уничтожения. Предпринимателя оштрафовали, работу предприятия приостановили.



Проверки нелегальных производств продолжаются по всей стране.





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