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В Хони выявили нелегальное производство сыра


09.10.2026   14:41


Инспекторы Национального агентства продовольствия обнаружили незаконное сырное производство в селе Ахалшени Хонского муниципалитета.

Проверка выявила серьёзные нарушения: сыр производили без обязательного разрешения и регистрации, с нарушением технологического процесса. Также не соблюдались правила маркировки продукции.

Всю выявленную продукцию опечатали для последующего уничтожения. Предпринимателя оштрафовали, работу предприятия приостановили.

Проверки нелегальных производств продолжаются по всей стране.


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