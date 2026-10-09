В Грузии планируют смягчить правила по уровню шума автомобилей и мотоциклов

09.10.2026 15:48





В Грузии обсуждают повышение максимально допустимого уровня шума при эксплуатации машин с 85 до 100 децибел. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, над смягчением ограничений совместно с МВД работают профильные федерации. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.



«Население часто выражало обеспокоенность из-за чрезмерного шума на улицах, вызванного соответствующими транспортными средствами, из-за чего и действуют определенные ограничения. Сейчас порог составляет 85 децибел, однако МВД активно работает, в том числе с профильной федерацией, от которой исходит инициатива установить планку на уровне 100 децибел», — сказал Кобахидзе.



По его словам, чрезмерный шум остается проблемой, однако власти должны учитывать и интересы автовладельцев.



Инициативу поддержал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он подтвердил, что ночной шум на центральных проспектах столицы остается острой проблемой для жителей, однако к нему лично поступило множество обращений от молодых авто- и мотолюбителей с просьбой пересмотреть жесткие рамки.



«Созданы рабочие группы с участием как авто-мото федераций и конкретных энтузиастов, так и представителей МВД. Убежден, будет принято оптимальное решение, которое устроит авто- и мотолюбителей и при этом не навредит покою жителей», — заявил Каладзе.



С 1 января 2026 года в Грузии действуют строгие регуляции, контролирующие громкость выхлопных систем.



В ночное время (с 23:00 до 08:00) в населенных пунктах максимальный допустимый уровень шума ограничен 80 децибелами. В дневное время, а также на магистралях нормы регулируются регламентом техинспектирования.



Замеры проводят сотрудники МВД с помощью портативных сертифицированных приборов. Правила не распространяются только на спортивные автомобили со спецстатусом во время согласованных мероприятий.



За нарушение установленных норм для водителей предусмотрена система штрафов: 100 лари ($38) за первое нарушение, 200 лари ($77) за повторное и 300 лари ($115) за последующие.



Источник: Новости - Грузия

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