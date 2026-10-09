Паата Бурчуладзе: признание вины – не раскаяние, а возможность освободится из плена

09.10.2026 15:25





Всемирно известный оперный певец и оппозиционный политик Паата Бурчуладзе опубликовал письмо из тюрьмы, где он отбывает наказание за «организацию группового насилия, призывов к свержению власти и попытки захвата и блокирования стратегического объекта». Бурчуладзе прокомментировал сведения о том, что некоторые фигуранты дела о событиях 4 октября 2025 года заключают процессуальное соглашение, чтобы выйти на свободу.



«Хочу откликнуться на вопрос освобождения по соглашению о признании вины задержанных на Национальном собрании Грузии 4 октября, который вызвал большие споры и бурную реакцию.



На каждом судебном заседании я говорил и сейчас повторю: я единственный организатор этого Национального собрания, и никто другой. Я горжусь этим днём и его историческим значением. Считаю, что это был примерный день нашего единства и борьбы против режима, который пробудил дремавшее сопротивление и показал всему миру, что протест никуда не исчез, что мы продолжаем бороться, а «Грузинская мечта» не выражает волю грузинского народа».



По словам Бурчуладзе, борьба всегда требует самопожертвования, и он знает, что политзаключённые гордятся, «что боролись и продолжают бороться за освобождение родины».



«А вы, «доброжелатели», оставшиеся за стенами тюрьмы, запомните: политическим пленникам не нужны лицемерные причитания и слёзы напоказ со стороны окружающих! Они герои, но это не значит, что они непременно должны оставаться в плену долгие годы и не пытаться избавиться от этого беззакония. Тем более что мы все знаем: соглашение о признании вины с «Грузинской мечтой» — это не раскаяние, а возможность освободиться от незаконного заключения», — написал оперный певец и политик.



71-летний Бурчуладзе добавил, что сегодня «режим находится на грани распада», поэтому победа неизбежна.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





