Тайский холдинг CP Group проявляет большой интерес к стратегическим проектам Грузии — Кобахидзе

09.10.2026 14:50





Тайский холдинг CP Group проявляет «очень большой интерес» к Грузии и стратегическим проектам страны. Об этом премьер-министр заявил, отвечая на вопросы BM.GE.



Журналист спросил главу правительства о встрече, состоявшейся несколько дней назад, в пресс-релизе по итогам которой администрация правительства сообщила, что стороны обсудили проекты порта Анаклия, аэропорта Вазиани и энергетического сектора. На вопрос о том, заинтересован ли тайский холдинг в этих проектах и достигли ли стороны каких-либо конкретных договорённостей, Кобахидзе ответил, что ему было бы неправильно выступать от имени компании, однако интерес действительно велик.



«Было бы неправильно с моей стороны говорить от их имени, однако в целом мы обсудили эти проекты. Они проявляют очень большой интерес к Грузии, в том числе к нашим стратегическим проектам. Поэтому я надеюсь, что и с ними удастся наладить тесное сотрудничество», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Кроме того, премьер-министр отметил, что портом Анаклия интересуются многочисленные инвесторы и представители различных государств, а все процессы будут проходить открыто и на основе тендеров.



«К Анаклии проявляют очень большой интерес инвесторы и представители отдельных государств. Интерес есть у всех. Для нас главное — заключить максимально выгодный контракт на эксплуатацию терминалов Анаклии, и этот процесс будет абсолютно открытым. Что касается аэропорта Вазиани, тендер будет проведён на полностью прозрачной и открытой основе, а победителем станет участник, который предложит наилучшие условия. Мы приветствуем как можно более широкий интерес, поскольку он означает, что государство получит максимальную выгоду от этого проекта», — сказал Кобахидзе.



Администрация правительства сообщила о встрече 2 октября. По её информации, в переговорах Ираклия Кобахидзе и Мариам Квривишвили с руководством крупнейшего частного конгломерата Таиланда Charoen Pokphand Group (C.P. Group) также участвовали бизнесмены Георгий Рамишвили и Эркин Татищев.



Стороны обсудили участие холдинга с годовым оборотом более 100 млрд в крупных инвестиционных проектах Грузии, включая глубоководный порт Анаклия, аэропорт Вазиани и сектор возобновляемой энергетики.





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