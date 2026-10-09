Каладзе: Грузия является ведущей страной не только в борьбе с траффикингом, но и по всем другим направлениям

09.10.2026 13:44





Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал ежегодный доклад Государственного департамента США, согласно которому Грузия по-прежнему сохраняет высшую оценку за борьбу с торговлей людьми (траффикингом).



Отвечая на соответствующий вопрос, Каха Каладзе заявил, что достигнутый результат заслуживает положительной оценки и что государственные ведомства активно работают в этом направлении.



При этом мэр Тбилиси отметил, что страна занимает ведущие позиции в различных сферах.



«Конечно, этот показатель заслуживает положительной оценки. Мы делаем всё необходимое для борьбы с торговлей людьми силами соответствующих ведомств и служб. Однако если в целом посмотреть на опубликованную статистику по различным направлениям, Грузия является одной из ведущих стран во всех сферах, а не только в борьбе с торговлей людьми», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, признание прогресса страны международными организациями важно как для укрепления демократии, так и для общего развития государства.



«Если вы посмотрите на объективные оценки соответствующих организаций и проведённые исследования, то увидите, что наша страна входит в число лидеров и предпринимает конкретные шаги. Всё это, безусловно, отражается на стране, на состоянии демократии и её развитии. Это очень важно, и, конечно, приятно, когда всё это получает признание», — отметил мэр Тбилиси.





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