Правительство Грузии не намерено препятствовать подорожанию топлива

09.10.2026 14:05





»Рост цен на топливо вызван конфликтом на Ближнем Востоке. Остаётся надеяться, что этот конфликт вскоре будет урегулирован, что естественным образом приведёт к снижению цен на топливо», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство Грузии принимать временные меры, в том числе, например, снижать ставку акцизного налога, Ираклий Кобахидзе отметил, что на данном этапе такой вопрос не рассматривается.



«На данном этапе такой вопрос не рассматривается. Вы знаете, что рост цен на топливо вызван конфликтом на Ближнем Востоке. Остаётся надеяться, что этот конфликт вскоре будет урегулирован, что естественным образом приведёт к снижению цен на топливо. Будем следить за развитием событий», — заявил премьер-министр.





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