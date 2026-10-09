Папуашвили: Европарламенту сначала нужно выбраться из цивилизационной пропасти

09.10.2026 15:03





«Уже сложно всерьёз воспринимать Европарламент и его резолюции», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, Европарламент уже принял девятую резолюцию, содержащую враждебный подтекст по отношению к грузинскому народу.



«Уже ничему не приходится удивляться. Мы видим, что осень и весна — это периоды, когда ан грузинские группы особенно активизируются. С одной стороны, ЕНП — партия, которая до сих пор считает Саакашвили главным демократом, политическое объединение, находящееся в ценностной пропасти. С другой стороны, мы снова видим постсоветских лидеров — соратницу Горбачёва Расу Юкнявичене, немцев из Астрахани и так далее, людей, которые являются носителями чисто советского менталитета. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Мы уже видели девять подобных резолюций, в которых требуют введения санкций. Это уже третья резолюция, в которой я прочитал свои имя и фамилию», — заявил Шалва Папуашвили.



По его словам, Европарламент находится в цивилизационной пропасти.



«Нам следует смотреть на ситуацию следующим образом: мы говорим, что Евросоюз толкают в цивилизационную пропасть. Что касается Европарламента, то он уже там находится. Европарламент пребывает в цивилизационной пропасти и оттуда обращается к нам. Сначала ему нужно выбраться из этой цивилизационной пропасти, и лишь после этого его слова, возможно, приобретут какой-то вес.



Он в точности напоминает съезд народных депутатов СССР — та же самая эстетика. И сегодня в интернете можно посмотреть запись съезда народных депутатов СССР в мае 1989 года, после событий 9 апреля. Как вчера в Европарламенте поносили нас, грузин, так же нас оскорбляли тогда русские и некоторые другие, нерусские советские депутаты. Какова должна быть наша реакция? Подобно тому как грузинский народ тогда не обращал внимания на оскорбления с трибуны советского съезда, мы не должны обращать внимания и на оскорбления и ненависть со стороны Европарламента, которую некоторые европарламентарии испытывают непосредственно к грузинскому народу.



Расе Юкнявичене мы, грузины, просто отвратительны. Это видно по её лексике, риторике — по всему. У неё личная вражда к Сталину, и поскольку Сталин был грузином, она испытывает ненависть к грузинам и никак не может с этим смириться. Если Европейский союз хочет, чтобы Грузия стала его членом, то с таким Европарламентом нас бы в ЕС не приняли. Нам вообще нечего делать в одном зале с такими людьми, которые открыто ненавидят грузин и используют зал Европарламента, чтобы выплёскивать эту ненависть», — заявил Шалва Папуашвили.



8 октября Европарламент принял очередную резолюцию по Грузии.





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