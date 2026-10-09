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Кобахидзе: Мы сохраняем оптимизм в отношении восстановления стратегического партнерства с США
09.10.2026 14:01
»Мы сохраняем оптимизм в отношении восстановления стратегического партнёрства с США. Нападки прекратились, отношения в значительной степени оздоровились», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам Ираклия Кобахидзе, в рамках визита в ООН он обсуждал вопрос стратегического партнёрства как во время краткой беседы с Дональдом Трампом, так и в разговоре с Марко Рубио.
«В отношении стратегического партнёрства с США мы сохраняем оптимизм. Мы спокойно наблюдаем за развитием событий, как спокойно относились к нападкам со стороны предыдущей администрации. И сегодня мы так же спокойно следим за происходящим. Слава Богу, эти нападки прекратились, отношения в значительной степени оздоровились, и мы сохраняем оптимизм в отношении восстановления стратегического партнёрства. Всё остальное зависит от администрации США.
Мы говорили о стратегическом партнёрстве как во время краткой беседы с Трампом, так и во время краткого разговора с господином Рубио. Главным вопросом, который я поднял, было именно восстановление стратегического партнёрства. Могу дать лишь общий ответ, подробности раскрыть не могу, поскольку общение не было публичным. Речь шла о необходимости продолжить работу», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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