Кобахидзе: Паата Бурчуладзе анонсировал признание вины, это хорошо

09.10.2026 13:09





«Такой сын - это очень тяжело, даже не знаю, какой еще комментарий дать», - так премьер-министр Ираклий Кобахидзе отреагировал на заявление Шукри Бурчуладзе, сына осужденного по делу о событиях 4 октября Пааты Бурчуладзе.



Шукри Бурчуладзе, сын оперного певца, заявил, что «после освобождения других заключенных будет обсуждаться вопрос о том, ценнее Паата Бурчуладзе в тюрьме или на свободе».



По его словам, «Лидеры, боровшиеся с режимом, недостойно сложили оружие, командиры не должны оставлять солдат на поле боя». Так сын Пааты Бурчуладзе Шукри Бурчуладзе отреагировал на информацию о том, что Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе обратились в прокуратуру с просьбой заключить процессуальное соглашение.





Ираклий Кобахидзе также прокомментировал позицию самого Пааты Бурчуладзе, что заключение процессуального соглашения с «Мечтой» - это не раскаяние, а возможность освободиться из-под незаконного заключения.



«Конечно, это заявление Бурчуладзе - явный анонс. Ему тоже, естественно, не хочется находиться в тюрьме, и в такой форме он в своем роде анонсировал, в конечном итоге признание своей вины. Это будет хорошо. Я призываю и его признать свою вину, в таком случае с нашей стороны будут предприняты соответствующие шаги, он покинет заключение. Несмотря на то, что Зоделава, Бурчуладзе и другие совершили тяжелейшее преступление, они пытались свергнуть власть, даже в таких условиях мы готовы сделать соответствующие шаги. Я рад, что с его стороны анонсировано признание. Конечно, если этот шаг будет сделан, с нашей стороны также будет соответствующее реагирование… [Что касается сына], я не знаю, иметь такого сына очень тяжело. Даже не знаю, какой еще комментарий сделать. В свое время подобное заявление сделал сын Чахунашвили, теперь сын Бурчуладзе. Еще раз повторю, это отношение к родителю в духе Павлика Морозова», - заявил Кобахидзе.





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