Барбара Фосс: Давайте поднимем бокалы за мир в Грузии, Украине и на нашем европейском континенте

09.10.2026 12:00





«Ради общего, мирного и европейского будущего!», — под таким лозунгом, озвученным назначенным послом Германии в Грузии Барбарой Фосс, мы отметили День объединения Германии вместе с нашими грузинскими, немецкими и международными партнёрами», — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства Германии в Грузии в Facebook.



Как отмечает посольство Германии, этот праздник напоминает о мирной революции 1989 года, когда мужественные жители Восточной Германии вышли на улицы, выступая за свободу и демократию. В конечном итоге это привело к падению Берлинской стены и объединению Германии в 1990 году.



«Давайте поднимем бокалы за мир в Грузии, Украине и на нашем европейском континенте. Выпьем за стойкость грузинского народа, его впечатляющую культуру и нерушимые узы дружбы между нашими двумя народами», — заявила посол Германии.



Посольство Германии благодарит всех, кто вместе с ним отметил этот особенный день, а также «всех, кто ежедневно активно участвует в развитии и углублении германо-грузинской дружбы».





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