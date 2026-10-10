Кобахидзе: Несмотря на то, что они уличены в очень тяжком преступлении, мы готовы принять гуманное решение по каждому из них, если с их стороны будет раскаяние, признание

10.10.2026 18:37





Несмотря на то, что эти люди уличены в совершении особо тяжкого преступления, мы готовы принять гуманное решение в отношении каждого из них, если будут раскаяние, признание и покаяние, — об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, говоря о заключении процессуального соглашения с осуждёнными по делу о протестной акции 4 октября.



Отвечая на вопрос о том, что часть оппозиции выступает против заключения процессуального соглашения с осуждёнными по делу об акции 4 октября, Ираклий Кобахидзе отметил, что «ради радикализма им предпочтительнее, чтобы заключённых было больше».



«В оппозиции есть радикальная часть, для которой, конечно, приемлемо, чтобы в пенитенциарной системе находилось как можно больше заключённых. Я имею в виду тех заключённых, которые отбывают наказание за насильственные действия. Такова их повестка дня: ради радикализма им предпочтительнее, чтобы заключённых было больше.



Мы сделали по этому вопросу очень чёткое заявление. Несмотря на то, что эти люди уличены в совершении особо тяжкого преступления, мы готовы принять гуманное решение в отношении каждого из них — если будут раскаяние, признание и покаяние, в таком случае эти люди покинут пенитенциарное учреждение.



Цель этих людей — радикализм, поляризация и эскалация. Наша цель, напротив, — укрепление спокойствия в нашей стране, поэтому мы принимаем решения, которые в наибольшей степени будут способствовать правильному развитию нашей страны», — заявил Кобахидзе.





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