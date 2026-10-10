Кобахидзе: Мы лучше понимаем, что такое демократия и права человека

10.10.2026 18:35





Эти люди хотят вернуть к власти ту силу, отличительной чертой которой были нарушения прав человека, пренебрежение демократией и попрание верховенства закона - И это, безусловно, соответствующим образом отражается на отношении и настроениях грузинского общества в отношении европейской бюрократии, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, Грузия неуклонно придерживается принципов правового государства, демократии и прав человека.



При этом премьер-министр прокомментировал сегодняшние заявления посла Европейского союза в Грузии Павла Герчинского и отметил, что «этот человек называет демократией и правами человека то безобразие, которое мы наблюдали на проспекте Руставели на протяжении этих лет, — несколько попыток организации революции, которые, к сожалению, открыто поддерживала европейская бюрократия».



«Они называют это демократией и правами человека. Мы лучше понимаем, что такое демократия и права человека. К сожалению, в Европе утратили правильное понимание и способность анализировать эти понятия. Грузия неуклонно придерживается принципов правового государства, демократии и прав человека. Одним из главных наших достижений после 2012 года стало утверждение демократии, прав человека и верховенства закона. На этом фоне прискорбно, что европейская бюрократия тоскует по той агентуре, которая управляла страной и отличалась попранием верховенства закона, демократии и прав человека», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, европейская бюрократия отличается двойными стандартами.



«Единственное, что беспокоит этих людей, — это то, что даже после последних парламентских выборов им не удалось вернуть к власти кровавый режим. Что касается двойных стандартов, мы к этому привыкли: европейская бюрократия отличается ими на протяжении многих лет.



Насильственные акции, которые мы наблюдали в 2024 году и ранее, были инструментом возвращения к власти той кровавой политической силы, которую представляет коллективное «Нацдвижение». Они поддерживали участников насилия, называя их мирными протестующими, и в то же время осуждали, в том числе, соразмерное применение силы. С одной стороны, имело место несоразмерное применение силы, которое осудили и мы, но при этом те же самые представители европейской бюрократии осуждали и соразмерное применение силы.



На самом деле этих людей беспокоит то, что им не удалось вернуть к власти коллективное «Нацдвижение». Грузинский народ противостоял намерениям этих людей и сделал выбор, необходимый для стабильного и последовательного развития нашей страны», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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