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Кобахидзе: В очередной раз стало ясно, что мы приняли абсолютно рациональное, прагматичное, правильное и безальтернативное решение, когда в свое время не присоединились к санкциям в отношении России
10.10.2026 18:36
В очередной раз стало ясно, что мы приняли абсолютно рациональное и прагматичное, правильное и безальтернативное решение, когда в свое время не присоединились к санкциям в отношении России, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста о снятии Соединенными Штатами ограничений на российское дизельное топливо.
По словам главы правительства, это политика США.
«Мы помним, как много кампании последовало за этим, когда мы не присоединились к санкциям против России. На этом фоне мы видим, что санкции смягчаются. На этом фоне в очередной раз стало ясно, мы приняли абсолютно рациональное и прагматическое решение, когда в свое время не присоединились к санкциям в отношении России», – отметил премьер-министр.
Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что после успешных переговоров с президентом России Владимиром Путиным Россия поставит в США и на мировой рынок 1,8 миллиона тонн дизельного топлива.
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