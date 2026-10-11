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Иностранец задержан по обвинению в незаконном приобретении-хранении и реализации наркотического средства
11.10.2026 13:57
По обвинению в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотического средства задержан иностранный гражданин.
По информации Министерства внутренних дел, правоохранители на основании постановления судьи несколько раз провели контрольную закупку наркотического средства у обвиняемого, а также осуществили скрытую аудио- и видеозапись этих закупок.
«Полицией в качестве вещественного доказательства изъято наркотическое средство «марихуана».
Расследование ведется по статьям 260 и 260 терция Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет», - говорится в информации.
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