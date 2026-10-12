Шалва Папуашвили: Конфронтация — это не европейский путь

12.10.2026 13:11





»К сожалению, сегодня Брюссель является барьером в отношениях между Грузией и государствами — членами Евросоюза», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, Грузии важно поддерживать контакты со странами — членами ЕС, поскольку конфронтация не является европейским путём. К сожалению, сегодня бюрократия Брюсселя выбрала именно этот неевропейский путь.



«Из ответов еврокомиссаров хорошо видна их позиция. Мы увидели, что они выступают не за диалог, а за бойкот, что в корне противоречит европейским ценностям. В то же время мы увидели, что государства — члены ЕС выражают желание наладить диалог между Грузией и Евросоюзом, в частности между Грузией и его государствами-членами. Именно поэтому в последнее время мы активизировали встречи в рамках двусторонних отношений.



Для нас важно поддерживать контакты со странами — членами ЕС и говорить о необходимости диалога, поскольку конфронтация и бойкот — это не европейский путь. К сожалению, сегодня бюрократия Брюсселя выбрала именно этот неевропейский путь.



Поэтому важно поддерживать двусторонние контакты и вести диалог с людьми, избранными представителями своих народов, чтобы в конечном итоге и Брюссель убедился в том, что конфронтация — это не европейский путь.



Пора Брюсселю вернуться к европейскому пути диалога — обмену мнениями, открытости к диалогу и отказу от конфронтации», — заявил Шалва Папуашвили.





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