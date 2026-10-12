Российское эмбарго не коснулось компании брата Бидзины Иванишвили

12.10.2026 14:14





Одного из крупнейших экспортеров вина в Россию, компанию Дугладзе, владельцами которой являются член «Грузинской мечты» Заал Дугладзе, а также семья брата Бидзины Иванишвили, Александра Иванишвили, российское эмбарго не затронуло.



Телеканал «Пирвели» поинтересовался, почему Россия ввела эмбарго против 7 компаний, среди которых и «Набеглави», и по какой причине компания Дугладзе не попала в список запрещенных компаний. В «Грузинской мечте» заявляют, что изучают данный вопрос и пока не владеют подробной информацией по этой теме.



«Наши профильные службы находятся в активной коммуникации с представителями этих компаний, и я уверен, что очень скоро все прояснится и уладится. Помимо этих компаний (компании Дугладзе), которые продолжают работать в обычном режиме — и почему вы выделили именно ее?» — говорит Каха Каладзе.



Шалва Папуашвили заявляет, что причины российского эмбарго ему непонятны. По его словам, грузинский бизнес должен сам решать, на каком рынке ему работать, и критикует требования отказаться от торговли с Россией.



«Это удивительно, основания нам неясны, поэтому власти, конечно же, разберутся в этом вопросе. Для страны, которая находится в таком геополитическом положении, как Грузия, многое сопряжено с риском. Не только торговля с Россией, но и торговля с Евросоюзом несет в себе риски — вот, требуют санкций и так далее. Мы видели угрозы в том числе по поводу порта Кулеви. Так что риски есть на всех рынках. Где у грузинского бизнеса будет возможность вести деятельность наиболее выгодно, там он и должен действовать. Не по политическим решениям, как нам говорили: «Откажитесь от российского рынка». Эта сказка об экономической изоляции России, которую пытались продать малым странам, — Грузия в свое время прекрасно поняла, что это была сказка, — говорит Шалва Папуашвили.



ТВ «Пирвели» также связалась с исполнительным директором компании «Тбилвино» Зурой Маргвелашвили — одной из тех, на которые Россия наложила эмбарго. Маргвелашвили заявляет, что дополнительной информацией о причинах эмбарго не располагает и пытается прояснить вопрос через представителей компании.



«У нас нет больше информации, чем было, и мы пытаемся всё уточнить. С «Грузинской мечтой» у нас не было коммуникации, мы пытаемся выяснить эти вопросы через наших представителей, большей точности у нас нет», — говорит Зураб Маргвелашвили.



Эксперты не исключают, что санкции со стороны России продолжатся.





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