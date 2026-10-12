Глава МИД Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис прибудет в Грузию 16 октября

12.10.2026 14:39





Министр иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис посетит Грузию 16 октября.



Об этом сообщает посольство Швейцарии в Грузии.



«Господин Кассис встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и министром иностранных дел Макой Бочоришвили.



Наряду с ООН и Европейским союзом ОБСЕ выступает сопредседателем Женевских международных дискуссий. Цель переговоров — содействие диалогу по вопросам безопасности и гуманитарным проблемам в регионе», — говорится в сообщении посольства.





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