Дерусифицированный интернет вдруг творит чудеса - польский военный аналитик

12.10.2026 14:58





Польский военный аналитик Ярослав Вольский заявил, что после украинских ударов по дата-центрам «Яндекса» резко упала сетевая активность в поддержку немецкой ультраправой партии AfD. По его данным, падение составило 56%. В подтверждение он опубликовал график, на котором ежедневная активность в начале октября обрывается примерно с 6500 до 3000.



По словам Вольского, в сети стало меньше "польских" аккаунтов, которые травят украинцев, и "украинских", которые травят поляков. Резко просела и поддержка движения MAGA. Аналитик ждет новых измеримых результатов: падения поддержки AfD, Трампа и других. Его пост в X за полдня набрал почти миллион просмотров.



В ночь на 8 октября Силы обороны первый раз поразили дата-центр "Яндекса" в Сасово Рязанской области. После пожара он полностью остановил работу. Следующей ночью дроны атаковали дата-центр компании в Калуге, где из строя вышли несколько модулей. Перед этим Россия ударами вывела из строя несколько коммерческих дата-центров в Киеве.





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