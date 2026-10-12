Совет ЕС по иностранным делам углубленно обсудит ситуацию в Грузии в январе

12.10.2026 14:52





Министры иностранных дел стран-членов ЕС одобрили включение в санкционный список против России почти 1600 физических и юридических лиц. «Это самое масштабное расширение санкционного списка с момента начала войны Россией» заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X. Решение было принято на проходящем в Люксембурге заседании Совета ЕС по иностранным делам. Главы МИД стран Евросоюза обсуждали войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке. Изначально сообщалось, что участники заседания обсудят и ситуацию в Грузии, однако Кая Каллас предупредила, что более обстоятельная дискуссия по Грузии, предположительно пройдет уже в следующем году.



«Я предложу провести в январе углубленную дискуссию по Грузии», - заявила Каллас.



И, судя по всему, ожидать положительных оценок продвижения Грузии на предстоящих дискуссиях не стоит. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в очередной раз напомнила, что «статус кандидата у Грузии существует только на бумаге» и в ближайшем времени не предвидится переход на углубленное сотрудничество с правительством Грузии.



«Пока они не движутся вперёд, а, напротив, откатываются назад из-за принятых законов, пока не будет прогресса и они не начнут делать шаги в направлении европейских ценностей, мы не будем с ними сотрудничать. При этом у нас есть очень важное послание для населения Грузии: хотя мы не сотрудничаем с властями, мы взаимодействуем с гражданским обществом и поддерживаем народ. Мы оказываем помощь во многих сферах и продолжим делать это в будущем», - заявила Кос.



Заявления европейских политиков прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе заявив, что грузинские власти не интересуются обсуждениями, которые, по его оценке, основаны на несправедливости и лжи.



«Нам совершенно неинтересно, зачем они собираются, с какой целью и что будут обсуждать… Если дать Кае Каллас карту, она не сможет показать, где находится Грузия… Мы знаем, каков их главный интерес – любым способом привести к власти представителей своей агентурной сети, чтобы затем использовать страну для реализации собственных интересов и заставить её делать то, чего они хотят», - заявил Каладзе.



Евросоюз готов поддерживать суверенитет страны и её преобразование в более сильную и устойчивую демократию, заявила в свою очередь глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою.



«Я не вполне согласна с оценкой, согласно которой именно Евросоюз является стороной, бойкотирующей диалог. ЕС всегда готов продолжать диалог с теми странами и правительствами, которые проявляют открытость и соблюдают демократические принципы, которые готовы конкурировать с оппозицией непосредственно на выборах, а не прибегать к другим механизмам», - отметила министр.



Несмотря на разногласия с грузинскими властями в ЕС также подчёркивают важность государства в регионе. В частности, глава МИД Болгарии Велислава Петрова-Чамова заявила о необходимости вовлечения страны в диалог по обеспечению безопасности Чёрного моря.





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