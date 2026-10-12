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ЕС расширил санкционные списки на 1.600 связанных с российским ВПК лиц, организаций
12.10.2026 14:11
Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник утвердили около 1.600 новых позиций в санкционных списках против России, сообщила верховный дипломатический представитель ЕС Кая Каллас.
Более половины из них связаны с производством баллистических ракет и комплектующих для них, добавила глава европейской дипломатии.
Санкции - самые масштабные за всё время - были согласованы послами стран Евросоюза в среду.