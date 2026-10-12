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ЕС расширил санкционные списки на 1.600 связанных с российским ВПК лиц, организаций


12.10.2026   14:11


Министры иностранных ‌дел стран Евросоюза в понедельник ​утвердили около ‌1.600 новых позиций в ​санкционных списках против России, ‌сообщила верховный дипломатический представитель ЕС Кая Каллас.

Более ​половины ​из ‌них связаны с производством ​баллистических ракет и комплектующих для них, добавила глава европейской дипломатии.

Санкции - самые масштабные за всё время - ​были ⁠согласованы послами стран Евросоюза в среду.


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