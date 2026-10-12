Папуашвили: Лучше быть государством-кандидатом на бумаге, чем государством на бумаге

12.10.2026 13:06





»Лучше быть государством — кандидатом на бумаге, чем государством на бумаге, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Папуашвили попросили прокомментировать заявление еврокомиссара Марты Кос, которая сказала, что «статус кандидата в ЕС у Грузии существует только на бумаге».



«Марта Кос заявила, что Грузия должна вернуться к европейским ценностям. Это несколько непонятно. Грузия основана на христианских ценностях. Если еврокомиссару Кос что-то не нравится в христианских ценностях, пусть скажет нам, что именно. Наша страна стоит на христианских ценностях, и мы верим, что христианские ценности — это подлинно европейские ценности. Поэтому, если у госпожи Кос есть проблемы с христианскими ценностями, пусть объяснит, в чём именно они заключаются.



Что касается статуса кандидата на бумаге, она может сколько угодно использовать это образное выражение, но ответ один: лучше быть страной — кандидатом на бумаге, государством на бумаге, чем быть государством на бумаге.



Именно так и произошло бы, если бы мы прислушались к Марте Кос и другим брюссельским бюрократам и пошли по пути эскалации. Сегодня мы оказались бы в положении Украины и Молдовы. В Молдове уже много лет наблюдается экономическая стагнация, а в Украине годами продолжается война. Если бы мы послушались Брюссель, Грузии одновременно угрожали бы оба этих сценария», — заявил Папуашвили.





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