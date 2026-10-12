Заключённый тюрьмы №6 готов дать показания о беспределе в учреждении следственному органу

12.10.2026 12:37





Бывший заключённый тюрьмы №6, которая в последнее время стала объектом тюремного скандала, готов дать показания следственному органу.



Как рассказал осуждённый своему адвокату, на уже известных видеозаписях из руставской тюрьмы, где запечатлено насилие в отношении Гиорги Давитадзе, он опознал конвоиров, которые унижали и его, а также угрожали посадить на бутылку.



По информации Pirveli, государственные ведомства осведомлены об этом конкретном инциденте, произошедшем в тюрьме. Однако, по словам адвоката, сотрудник тюрьмы, уличённый в насилии, до сих пор продолжает работать в системе.



По словам адвоката, после насилия, которому заключённый подвергся в шестой тюрьме, его перевели в другое пенитенциарное учреждение, где он отбывает наказание в настоящее время.



«Ему угрожали, что посадят на бутылку, а также несколько раз избивали. Он сразу обратился в следственные органы, с тех пор прошло уже более года, однако расследование так и не началось.



Ему нанесли многочисленные телесные повреждения. Однажды, когда его избивали и угрожали посадить на бутылку, один из конвоиров также сказал ему, что всё это происходит по указанию извне и что это ему привет снаружи.

Всё это происходило в шестом учреждении в Рустави, до того, как его перевели из шестого учреждения в восьмое учреждение в Глдани», — заявил адвокат Лаша Ткешеладзе.



«На кадрах с Давитадзе также виден один из участников, непосредственно принимавший участие в его избиении. Пострадавший знает его имя и фамилию, обращался в следственные органы, однако этот человек до сих пор не задержан», — заявил адвокат Лаша Ткешеладзе.





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