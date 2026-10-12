Глава НБГ примет участие в ежегодных заседаниях МВФ и Всемирного банка в Таиланде

12.10.2026 12:14





Президент Национального банка Грузии Натия Турнава вместе с вице-президентами НБГ примет участие в ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка.



В состав делегации также входят министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, заместитель министра финансов Екатерине Гунцадзе, а также вице-президенты Национального банка Екатерине Микабадзе, Екатерине Галдава и Нино Джеладзе.



В рамках визита Натия Турнава проведёт встречи с заместителем директора-распорядителя МВФ Бо Ли, директором департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Джихадом Азуром, а также исполнительными директорами группы Нидерландов, Бельгии и Люксембурга в МВФ Йеруном Кликсом и Марниксом ван Реем. Кроме того, запланированы встречи с руководителями центральных банков Китая и Объединённых Арабских Эмиратов.



Президент НБГ и министр финансов также встретятся с инвесторами американских инвестиционных компаний J.P. Morgan и Bank of America, которым представят инвестиционный потенциал Грузии.



В рамках визита президент Национального банка по приглашению директора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихада Азура примет участие в сессии «Governor Talk», организованной Международным валютным фондом. На ней будут обсуждаться вопросы проведения денежно-кредитной политики в условиях глобальной экономической неопределённости и инфляционных вызовов, управления инфляцией и значения политики дедолларизации.



Президент НБГ и министр финансов проведут отдельную встречу с руководителем центрального банка Китая. Натия Турнава также встретится с главой Центрального банка Объединённых Арабских Эмиратов. В ходе встречи планируется подписание меморандума о сотрудничестве между центральными банками двух стран.

В рамках ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка вице-президенты Национального банка Грузии также проведут переговоры на высоком уровне.



В ежегодных встречах участвуют управляющие и заместители управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также представители финансового сектора практически всех стран мира, руководители центральных банков, министры финансов и представители высшего руководства частных компаний.



Участники обсуждают вопросы глобального значения, в том числе перспективы мировой экономики, преодоление бедности, экономическое развитие и финансовую стабильность, а также кибербезопасность и финансовые технологии.





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