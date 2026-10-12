Оана Цою: Ряд представителей ЕС выражают четкую позицию по поводу выборов, проведенных Россией на территории Грузии

12.10.2026 12:19





«Прежде всего, я должна публично осудить проведение Россией выборов на территории Грузии. Очень важно заявить об этом предельно чётко», — заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.



По словам главы румынского внешнеполитического ведомства, это свидетельствует о готовности европейской семьи поддержать суверенитет Грузии и переход страны к более сильной и устойчивой демократии.



«Я бы назвала это положительным сигналом», — отметила Оана Цою.



Что касается энергетики и инфраструктуры, то, по словам Оаны Цою, Румыния обсуждает с государствами региона, в том числе с Грузией, вопросы укрепления транспортных и иных связей.



«Для нас очень важно продолжать этот процесс. Что касается диалога, то, как вы отметили, я не согласна с вашей оценкой, будто Европейский союз бойкотирует диалог. ЕС всегда готов продолжать диалог с представителями тех стран и правительств, которые готовы к сотрудничеству, защищают собственную демократию и готовы состязаться с оппозицией непосредственно на избирательных участках, а не прибегать к другим механизмам», — заявила Оана Цою.





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