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Рикард Йозвяк: Позиция министров ЕС неизменна: политический откат в Грузии значительно углубился.
12.10.2026 19:41
Руководитель европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк заявляет, что сегодня в Люксембурге министры иностранных дел Европейского союза провели краткое обсуждение вопроса Грузии на встрече.
По его словам, позиция министров иностранных дел ЕС осталась неизменной: политический откат в Грузии значительно углубился.
Вместе с тем, как отметил Йозвяк, более широкая дискуссия между министрами ожидается в январе.
«По сути, позиция осталась прежней: в стране наблюдается значительный политический откат, однако есть определённая заинтересованность в сотрудничестве на уровне ниже политического по таким вопросам, как взаимосвязанность. Более широкое обсуждение между министрами ожидается в январе», — пишет руководитель европейского бюро «Радио Свобода».
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