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Сбои в работе «Yandex» затронули и Грузию


12.10.2026   19:46


За последние несколько дней украинские беспилотники трижды атаковали дата-центры российской IT-компании «Яндекс». Последний удар пришёлся по зданию во Владимирской области в ночь на 11 октября.

Атаки привели к неисправности нескольких популярных в России цифровых сервисов, в том числе «Яндекс Go», «Яндекс Pay», «Яндекс Market» и Yandex Cloud. В самой компании заявили, что пока не могут назвать сроки возобновления работы своих сервисов.

«Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры — пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно. Будем рассказывать о ситуации по мере появления информации»

Помимо России, «Яндекс» предоставляет свои услуги и на грузинском рынке, где работает с 2016 года. Компания известна в стране прежде всего сервисами такси и доставки. По информации местных СМИ, после ударов по дата-центру во Владимирской области сервисы российского IT-гиганта в течение суток функционировали с перебоями и на территории Грузии.

Отмечались нестабильная работа приложения «Яндекс Go» и проблемы с навигацией. Грузинские водители также сообщали в соцсетях о сбоях в системе, из-за которых им не поступали заказы.


Источник: SOVA
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