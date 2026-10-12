Сбои в работе «Yandex» затронули и Грузию

12.10.2026 19:46





За последние несколько дней украинские беспилотники трижды атаковали дата-центры российской IT-компании «Яндекс». Последний удар пришёлся по зданию во Владимирской области в ночь на 11 октября.



Атаки привели к неисправности нескольких популярных в России цифровых сервисов, в том числе «Яндекс Go», «Яндекс Pay», «Яндекс Market» и Yandex Cloud. В самой компании заявили, что пока не могут назвать сроки возобновления работы своих сервисов.



«Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры — пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно. Будем рассказывать о ситуации по мере появления информации»



Помимо России, «Яндекс» предоставляет свои услуги и на грузинском рынке, где работает с 2016 года. Компания известна в стране прежде всего сервисами такси и доставки. По информации местных СМИ, после ударов по дата-центру во Владимирской области сервисы российского IT-гиганта в течение суток функционировали с перебоями и на территории Грузии.



Отмечались нестабильная работа приложения «Яндекс Go» и проблемы с навигацией. Грузинские водители также сообщали в соцсетях о сбоях в системе, из-за которых им не поступали заказы.



Источник: SOVA

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