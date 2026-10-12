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Конституционный суд не удовлетворил ходатайство члена Конституционного суда Мананы Кобахидзе о самоотводе


12.10.2026   19:43


Конституционный суд Грузии не удовлетворил ходатайство члена Конституционного суда Грузии Мананы Кобахидзе о самоотводе от рассмотрения конституционного иска, связанного с запретом политических партий. Информацию распространяет Конституционный суд.

Сообщается, что к определению будут приложены особые мнения судей Мананы Кобахидзе и Эвы Гоциридзе.

Конституционный суд разъясняет, что определение является окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру.

По информации Конституционного суда, состав пленума следующий: Реваз Надариая, Эва Гоциридзе, Георгий Тевдорашвили, Гога Кикилашвили, Манана Кобахидзе, Серго Метопишвили, Георгий Модебадзе, Васил Роинишвили.

Конституционный иск 88 депутатов парламента Грузии касается запрета деятельности политических партий: «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу», «Федералистская партия», «За Грузию».


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