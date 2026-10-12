|
|
|
Конституционный суд не удовлетворил ходатайство члена Конституционного суда Мананы Кобахидзе о самоотводе
12.10.2026 19:43
Конституционный суд Грузии не удовлетворил ходатайство члена Конституционного суда Грузии Мананы Кобахидзе о самоотводе от рассмотрения конституционного иска, связанного с запретом политических партий. Информацию распространяет Конституционный суд.
Сообщается, что к определению будут приложены особые мнения судей Мананы Кобахидзе и Эвы Гоциридзе.
Конституционный суд разъясняет, что определение является окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру.
По информации Конституционного суда, состав пленума следующий: Реваз Надариая, Эва Гоциридзе, Георгий Тевдорашвили, Гога Кикилашвили, Манана Кобахидзе, Серго Метопишвили, Георгий Модебадзе, Васил Роинишвили.
Конституционный иск 88 депутатов парламента Грузии касается запрета деятельности политических партий: «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу», «Федералистская партия», «За Грузию».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна