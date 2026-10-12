В Еврокомиссии рассказали детали переговоров в Майами о мире в Украине

12.10.2026 19:06





Европейский Союз использовал переговоры в Майами для доведения до Соединенных Штатов своей позиции о полной и непоколебимой поддержке Украины и необходимости достижения справедливого и устойчивого мира.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главная представительница Европейской комиссии Паула Пиньо в понедельник, 12 октября.



В Майами представитель ЕС подтвердил американским партнерам, что поддержка Украины со стороны Евросоюза остается неизменной.



"Речь идет прежде всего о доведении нашей позиции, нашей очень четкой позиции по Украине до США. Это было сделано еще в пятницу во время этих переговоров в Майами с американскими партнерами, где мы были представлены, сидели за столом и где вновь была подтверждена наша полная и непоколебимая поддержка Украины", – сказала Пиньо.



По ее словам, целью переговоров было продвижение к завершению войны и достижению устойчивого мира.



"Цель состояла в том, чтобы продвинуть усилия в направлении устойчивого и долгосрочного мира, и это соответствует нашим целям", – заявила представительница Еврокомиссии.



Пиньо не стала раскрывать дальнейшие подробности обсуждений, но подчеркнула, что стороны разделяют цель завершения войны в Украине.



"Мы не будем вдаваться в детали этих дискуссий, как вы можете понять, но цель положить конец войне в Украине является общей, и эта встреча в Майами была направлена именно на то, чтобы добиться прогресса в этом направлении", – сказала Пиньо.



"Комиссия была представлена, Комиссия участвовала в этих переговорах, и мы рассматриваем это как позитивный шаг именно в направлении прекращения войны в Украине", – подчеркнула чиновница.





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