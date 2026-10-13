В России оштрафовали мужчину за призывы уничтожить Грузию

13.10.2026 10:48





В России оштрафовали 42-летнего мужчину за оскорбления в адрес грузин и призывы «уничтожить Грузию» на 10 тысяч рублей, сообщают российские паблики. В августе Илья Рябиченков увидел в социальной сети «ВКонтакте» видео, на котором был запечатлен инцидент с российскими туристками в гостинице Agaranis Mamuli в Кахетии.



В июле 2026 года в упомянутой гостинице отдыхала компания российских туристок, параллельно другая группа гостей праздновала свадьбу. По версии МВД Грузии, иностранные граждане с балкона гостиницы оскорбляли участников свадьбы и облили водой музыкальную аппаратуру. После этого один из участников торжества, Георгий Чигладзе, поднялся к ним и нанес одной из туристок телесные повреждения.



После просмотра видео инцидента Рябиченков оскорблял грузин и выразил сожаление по поводу того, что Россия не уничтожила Грузию.



«В 2008 году там нужно было все уничтожить, чтобы они жили в каменном веке», - написал он в соцсети.



Комментарий обнаружили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России. Против мужчины возбудили дело по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти или вражды. В суде мужчина признал вину и выразил раскаяние. Суд также учел, что он не работает, и оштрафовал его на 10 тысяч рублей (около 310 лари).





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