Украина впервые ударила по РФ собственной баллистической ракетой

13.10.2026 11:13





Стало известно, что по России впервые ударили баллистической ракетой, созданной в Украине. Об этом 12 октября заявила исполнительный директор производителя оружия Fire Point Ирина Терех, передает «Диалог».



«Мы впервые запустили нашу собственную баллистическую ракету по территории РФ», – подчеркнула предприниматель. Терех добавила, что новое оружие способно поражать цели на расстоянии до 300 км.



Собеседница СМИ не стала озвучивать, какая именно цель была атакована, но рассказала о планах оружейной компании.



«Работаем над версией с увеличенной дальностью», – приоткрыла Терех главную задачу инженеров.





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