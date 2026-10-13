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Украина впервые ударила по РФ собственной баллистической ракетой
13.10.2026 11:13
Стало известно, что по России впервые ударили баллистической ракетой, созданной в Украине. Об этом 12 октября заявила исполнительный директор производителя оружия Fire Point Ирина Терех, передает «Диалог».
«Мы впервые запустили нашу собственную баллистическую ракету по территории РФ», – подчеркнула предприниматель. Терех добавила, что новое оружие способно поражать цели на расстоянии до 300 км.
Собеседница СМИ не стала озвучивать, какая именно цель была атакована, но рассказала о планах оружейной компании.
«Работаем над версией с увеличенной дальностью», – приоткрыла Терех главную задачу инженеров.
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