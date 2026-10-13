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В Кобулети и Терджоле закрыли нелегальные птичьи бойни


13.10.2026   12:07


Национальное агентство продовольствия Грузии выявило два нелегальных объекта, где птицу забивали для последующей продажи.

Один объект находился в Чакви, муниципалитет Кобулети, второй — в селе Сиктарва, муниципалитет Терджола.

Проверки показали, что деятельность велась без необходимой регистрации и официального признания агентства, а также с нарушением обязательных ветеринарных норм и требований пищевой безопасности.

Владельцев оштрафовали, работу обоих объектов приостановили.

Агентство продолжает проверки по всей стране. Главный вопрос — насколько безопасна продукция, которая попадает на прилавки в обход установленного контроля.


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