В Кобулети и Терджоле закрыли нелегальные птичьи бойни

13.10.2026 12:07





Национальное агентство продовольствия Грузии выявило два нелегальных объекта, где птицу забивали для последующей продажи.



Один объект находился в Чакви, муниципалитет Кобулети, второй — в селе Сиктарва, муниципалитет Терджола.



Проверки показали, что деятельность велась без необходимой регистрации и официального признания агентства, а также с нарушением обязательных ветеринарных норм и требований пищевой безопасности.



Владельцев оштрафовали, работу обоих объектов приостановили.



Агентство продолжает проверки по всей стране. Главный вопрос — насколько безопасна продукция, которая попадает на прилавки в обход установленного контроля.





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