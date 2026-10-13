Министр внутренних дел Грузии открыл пограничный сектор “Мамисони” в Раче

13.10.2026 11:28





Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили открыл новое здание пограничного сектора «Мамисони» управления Джава-Они департамента охраны сухопутной границы Пограничной полиции.



По информации МВД, в мероприятии также приняла участие временная поверенная в делах США в Грузии Кортни Острян.



Проект строительства нового здания пограничного сектора был реализован при поддержке Европейского командования Вооружённых сил США (EUCOM), Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) при посольстве США в Грузии, а также Регионального офиса безопасности (RSO).



Пограничный сектор, расположенный на высоте 1800 метров над уровнем моря, оснащён современным инвентарём и новейшей техникой. Инфраструктура здания спроектирована с учётом сложных местных климатических условий, что создаёт необходимые условия для эффективного выполнения пограничниками служебных обязанностей и повседневной работы.



Министр внутренних дел поблагодарил пограничников за службу и пожелал им успехов в профессиональной деятельности. Сулхан Тамазашвили также выразил благодарность американской стороне за поддержку проекта.



В мероприятии также приняли участие заместитель министра внутренних дел Гага Киркитадзе, начальник Пограничной полиции Давид Тамазашвили и другие руководители МВД.





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