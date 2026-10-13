Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Ирана уточнил, что собаки в Грузии покусали не его, а другого дипломата


13.10.2026   10:39


Посол Ирана заявил, что произошла путаница: пострадал сотрудник иранского посольства, также являющийся дипломатом, но не сам посол.

Подробностей об инциденте он не привёл, как и не сообщил, в каком состоянии находится пострадавший

Накануне издание Front News сообщило, что на посла Ирана в Грузии Сейеда Али Моджани напали бездомные собаки на одной из улиц Тбилиси. По информации издания, дипломат попытался отогнать собак, однако упал и сломал ногу. Очевидцы оказали ему первую помощь и вызвали скорую.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна