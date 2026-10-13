Посол Ирана уточнил, что собаки в Грузии покусали не его, а другого дипломата

13.10.2026 10:39





Посол Ирана заявил, что произошла путаница: пострадал сотрудник иранского посольства, также являющийся дипломатом, но не сам посол.



Подробностей об инциденте он не привёл, как и не сообщил, в каком состоянии находится пострадавший



Накануне издание Front News сообщило, что на посла Ирана в Грузии Сейеда Али Моджани напали бездомные собаки на одной из улиц Тбилиси. По информации издания, дипломат попытался отогнать собак, однако упал и сломал ногу. Очевидцы оказали ему первую помощь и вызвали скорую.





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