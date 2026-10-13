Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе принял вице-президента Вьетнама на официальном ужине


13.10.2026   10:34


Премьер-министр Ираклий Кобахидзе устроил официальный ужин в честь вице-президента Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан, которая сегодня прибыла в Грузию вместе с делегацией.

По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, стороны вновь выразили готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений.

В рамках официального визита в Тбилиси сегодня в администрации правительства также состоялась встреча премьер-министра Грузии с вице-президентом Вьетнама в расширенном формате, в которой приняли участие члены правительств двух стран.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна