Кобахидзе принял вице-президента Вьетнама на официальном ужине

13.10.2026 10:34





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе устроил официальный ужин в честь вице-президента Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан, которая сегодня прибыла в Грузию вместе с делегацией.



По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, стороны вновь выразили готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений.



В рамках официального визита в Тбилиси сегодня в администрации правительства также состоялась встреча премьер-министра Грузии с вице-президентом Вьетнама в расширенном формате, в которой приняли участие члены правительств двух стран.





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