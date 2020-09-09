

Партнерский фонд продал свою долю в энергокомпании «Теласи»

09.09.2020 21:41





Партнерский фонд Грузии распространяет информацию об итогах аукциона по отчуждению доли Партнерского фонда в тбилисской электрораспределительной компании – АО «Теласи».



По сообщению Фонда, победителем публичного аукциона стало ООО «Бест Энерджи Группа» (Best Energy Group), которое приобрело акции за 10 527 467 долларов США.



«В офисе Партнерского фонда был проведен публичный аукцион с целью отчуждения принадлежащей Фонду в капитале АО «Теласи» доли акций – 24.529%. Победителем публичного аукциона названо ООО «Бест Энерджи Группа», которая приобрела акции за 10 527 467 долларов США. Начальная цена предмета аукциона составляла 10 511 211.08 в эквиваленте в лари.



Следует отметить, что победитель аукциона станет собственником акций в случае получения согласия Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии», - отмечается в информации Партнерского фонда.



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