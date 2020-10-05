

Хазарадзе: «Грузинская мечта» ежедневно оставляет тысячи людей без работы

05.10.2020 22:41





Уровень безработицы в Грузии достиг пика, заявил сегодня на брифинге председатель партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе.



Он считает, что социальное положение в стране обострилась еще до пандемии, поскольку люди массово оставались без работы, а пандемия только усугубила ситуацию.



«Безработица в период вот уже почти девятилетнего правления «Грузинской мечты» достигла рекордного показателя. Сегодня сотни тысяч человек остались без работы и это произошло не только из-за пандемии. Проблема и до пандемии стояла остро. Сотни тысяч наших граждан сегодня работают за границей в сложнейших условиях, чтобы спасти оставшиеся здесь семьи от нищеты и голода», — сказал Хазарадзе.



Согласно официальной статистике, уровень безработицы в Грузии на сегодняшний день составляет 18,5%, однако, как утверждает Хазарадзе, реально эта цифра превышает 27%.



Основатель крупнейшего в Грузии «Ти-би-си банка», который раньше сотрудничал с правящей партией, теперь заявляет, что своими непоследовательными действиями в период пандемии «Грузинская мечта» ежедневно оставляет тысячи людей без работы. При этом правящая команда отказывается от альтернативных предложений, которые могут спасти жителей страны от нищеты.



«500 тысяч человек – это катастрофическая цифра и у «Грузинской мечты» даже нет плана решения проблемы, не говоря уже о способности предпринять действенные шаги для их решения. Если мы сейчас же не начнем проводить правильные и радикальные реформы, ситуация усугубится. Правильная реформа является единственным выходом для вывода страны из этой сложной ситуации, и волна этих новых реформ начнется с октября», — сказал Хазарадзе.



Он указал на то, что команда «Лело» не раз предлагала правительству выход и правильные шаги для борьбы с безработицей.



«Согласно «Плану Маршалла», который представил «Лело», мы сможем ежегодно создать 50 тысяч рабочих мест, что в последующие четыре года означает на 200 тысяч меньше безработных. «Грузинская мечта» не знает, как управлять кризисом… Стране нужна альтернатива, сильная и правильная реформа и это известно «Лело», наша команда может сделать это. Мы знаем, как делать дело», — заявил Хазарадзе.



Хазарадзе основал политичсекое движение «Лело для Грузии» в конце 2019 года. Уже спустя восемь месяцев новая партия значительно потеснила позиции опытных партий и сейчас занимает в опросах четвертое-пятое место в рейтинге популярности.



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