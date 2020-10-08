

ВБ: около 160 000 граждан Грузии могут перейти в категорию бедных из-за пандемии

08.10.2020 12:45





По оценке Всемирного банка, в результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, около 160 000 граждан Грузии могут перейти в категорию бедных.



Кроме того, ВБ прогнозирует спад экономики страны в 2020 году на 6%, и рост на 4% в 2021-м.



«Резкое падение экономики Грузии было замедлено фискальной поддержкой, ростом стабильности кредитов и восстановлением денежных переводов из-за рубежа. Несмотря на эти позитивные тенденции, в 2020 году ориентировочно экономический спад составит 6%, что стало следствием ограничений и запретов, связанных с пандемией. В особенности спад касается туристического сектора, который до пандемии составлял 8% ВВП страны» - говорится в отчете Всемирного банка.



ВБ также предполагает, что последствия пандемии также будут негативными с социальной точки зрения.



«В 2020 году 160 000 граждан Грузии могут стать бедными, а доходы 400 000 граждан – уменьшиться. Ориентировочно в 2021 году рост экономики составит 4%, так как снижение эпидемиологических рисков приведет к началу восстановления туристического сектора и росту уверенности бизнес-сектора» - говорится в отчете.



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