

Бизнесмен Михаил Ломтадзе стал миллиардером после успешного IPO

27.10.2020 13:40





Грузинские СМИ и пользователи социальных сетей обратили внимание на успех бизнесмена Михаила Ломтадзе. Он – председатель правления казахстанской компании Kaspi.kz, которой принадлежит Kaspi Bank. Компания недавно успешно разместила акции на Лондонской фондовой бирже.



Bloomberg пишет, что до IPO Ломтадзе был владельцем 26% акций компании. Учитывая стоимость ценных бумаг, его состояние оценивается в $1,8 млрд.



Казахская редакция радио «Свобода» со ссылкой на Bloomberg отмечает, что финансово-технологическую компанию в свое время основал Кайрат Сатыбалды – племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По словам автора, московская инвестиционная компания Baring Vostok, владеющая 35 процентами акций Kaspi, подписала в 2016 году соглашение с Кайратом Сатыбалды об «инвестировании в страну».



Михаил Ломтадзе родился в Батуми в 1975 году. Будучи студентом, основал в Тбилиси аудиторскую и консалтинговую компанию Georgia Consulting Group Audit, которая в 2002 году компания стала частью глобальной сети Ernst & Young. В 2004-2016 годах был партнёром в Baring Vostok Capital Partners, в 2003-2005 годах возглавлял российскую ассоциацию венчурного инвестирования, в 2006-2010 годах был членом правления российского Центра финансовых технологий.



В 2008 году Ломтадзе заявил: «Я, конечно, очень люблю Грузию. Когда-то, в конце жизни, буду обязательно жить в Грузии». В 2017-м сказал, что у него грузинский паспорт и получать гражданство Казахстана он не планирует. В июне текущего года Ломтадзе был награжден медалью, учрежденной президентом Кахастана, за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.



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