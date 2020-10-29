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WizzAir планирует возобновить полеты из Грузии весной
29.10.2020 14:40
Весной база лоукостера WizzAir в Кутаиси возобновит работу. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава после заседания правительства.
По ее словам венгерская авиакомпания приняла данное решение, так как с оптимизмом смотрит на перспективы возобновления полетов и туризма в Грузии.
«Конечно, это будет происходить поэтапно. WizzAir предполагает, что восстановит работу базы в Грузии весной следующего года. Как я уже говорила, это (закрытие) было временным решением и было вызвано пандемией коронавируса», — сказала Турнава.
По словам министра, заявка компании о возобновлении полетов подана официально и ожидает одобрения.
«Как только мы будем готовы и сочтем возможным активировать определенные направления с соблюдением всех мер безопасности, VizzAir продолжит полеты», — пояснила Турнава.
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