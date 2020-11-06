

Грузия участвует в третьей международной выставке импортных товаров в Китае

06.11.2020 12:40





Минэкономики Грузии надеется использовать площадку шанхайской выставки импортных товаров для привлечения новых инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Накануне министр экономики Грузии Натия Турнава дистанционно приняла участие в открытии третьей международной китайской выставки импортных товаров и услуг – China International Import Expo (CIIE). В целом форум собрал высокопоставленных должностных лиц из более чем 40 стран – это как главы государств, так и вице-премьеры и министры.



Основная тема CIIE в этом году – защита принципов взаимовыгодного сотрудничества и большая открытость экономик. Участники единодушно согласились с тем, что даже в условиях пандемии выставка является ключевой площадкой с точки зрения международных закупок, продвижения инвестиций, культурного обмена и сотрудничества.



«В прошлом году 33 грузинских компании приняли участие в импортном экспо Шанхая. Это беспрецедентное число… Участие грузинских компаний в China Import Expo внесло значительный вклад в продвижение произведенной в Грузии продукции, повышении осведомленности о нашей стране и, что наиболее важно, росте экспорта на китайский рынок», — заявила Турнава.



После подтверждения коронавируса, глава Минэкономики Грузии находится в самоизоляции. Она продолжает выполнять свои служебные обязанности дистанционно.



Китай – один из главных торговых партнеров Грузии. В январе 2018 года Пекин и Тбилиси подписали соглашение о свободной торговле. В течение последних лет товарооборот между Грузией и Китаем был отмечен ростом.



В 2019 году экспорт из Грузии в Китай вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и составил 223,13 миллионов долларов.



По данным за девять месяцев 2020 года, экспорт составляет 355,3 миллиона долларов, что на 184% больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.



Китай занимает первое место среди крупнейших экспортных рынков Грузии с долей 14,8% от общего экспорта страны.



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