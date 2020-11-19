

Гахария: Около 150 000 компаний смогут автоматически вернуть НДС, фактически моментально

19.11.2020 12:10





Около 150 тысяч компаний смогут автоматически вернуть НДС, фактически моментально, а это означает, что около миллиарда лари в год будет возвращаться нашему бизнесу сразу без каких-либо проблем, моментально, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на заседании правительства.



Как отметил премьер-министр, это реформа, которую в стране не проводили десятилетиями.



«Это чрезвычайно важная реформа. Это реформа, подобно которой не проводилось в стране в последние годы, можно сказать в течение последних десятилетий, и которая должна поддерживать развитие среднего бизнеса, а также сохранение рабочих мест, и эта реформа имеет особую ценность в условиях нынешнего экономического кризиса и особое значение для сохранения потенциала быстрого экономического восстановления. Хочу поблагодарить министерство финансов за проведение этой чрезвычайно важной системной реформы», — заявил Георгий Гахария.



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