

За 10 месяцев экспорт Грузии упал на 11%, импорт на 16,6%

19.11.2020 15:22





По предварительным данным Национального статистического управления Грузии (Сакстат/Геостат), экспорт за первые десять месяцев 2020 года упал на 11,1% и составил примерно 2,7 миллиарда долларов США. Также в январе-октябре этого года импорт упал на 16,6% и составил 6,4 млрд долларов США. Самый низкий показатель экспорта был в мае этого года (31%), в результате чего ежемесячный экспорт составил около 234 миллионов долларов США.



По данным Сакстата, в январе-октябре 2020 года 21,1% экспорта Грузии приходилось на страны ЕС, а 44,5% — на страны СНГ.



В январе-октябре 2020 года крупнейшая экспортная тройка сформировалась следующим образом:



• Китай (418,9 млн долларов США);



Азербайджан (364,6 миллиона долларов США);



Россия (351,2 миллиона долларов США).



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в Азербайджан снизился на 10,5%, а в Россию — на 14,2%.



В январе-октябре 2020 года медные руды и концентраты заняли первое место в десятке лидеров экспорта товарных групп с 618,6 млн. долларах США. На втором месте легковые автомобили с 335,6 млн.долларов США. (12,4% от общего экспорта), на третьем месте ферросплавы с 198,3 млн. долларах США (7,3%). Реэкспорт легковых автомобилей снизился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые 10 месяцев текущего года экспорт фундука увеличился на 49%, что является самым высоким показателем.





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