

Полиция задержала членов «воровского мира» в четырех городах Грузии

12.02.2020 17:00





Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали шестерых человек за членство и обращение к «воровскому миру», заявил сегодня на брифинге директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.



Следственно-оперативные мероприятия осуществлялись вместе с прокуратурой Грузии в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Кобулети.



Задержаны 56-летний М.М., 39-летний С.Б., 43-летний З.Б., 50-летний Д.М., 43-летний Ц.Ш. и 30-летний Б.Ч. Все обвиняемые были задержаны в их собственных домах.



Следствие установило, что задержанные для решения возникшего между ними финансового спора обратились к членам «воровского мира» и находящемуся за границей «вору в законе» Николозу Пурцхванидзе по кличке «Бурдгунича».



Между членами «воровского мира», которые являлись участниками тяжбы, состоялась телефонная так называемая «воровская разборка», после чего одну сторону обязали в течение месяца выплатить сумму в размере 8,7 тысячи евро.



Из-за систематического давления со стороны членов «воровского мира» Н.Ш. и Д.М. были вынуждены начислить данную сумму ныне обвиняемым в преступлении лицам.



В результате обыска полицейские в качестве улики изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых они связывались с «вором в законе» «Бурдгуничей».



Следствие ведется по статье УК Грузии — создание незаконного формирования или руководство им, либо участие в таком формировании или его финансирование. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.



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