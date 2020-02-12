

В Грузию пытались ввезти две тонны конопли

12.02.2020 21:04





В Турции задержали грузовик, который вез в Грузию две тонны и 70 килограммов конопли, сообщают турецкие СМИ.



Задержание произошло на международном автомобильном пограничном переходе на границе Болгарии и Турции — Капыкуле. Наркотики были обнаружены во время обыска одного из трейлеров, — сообщила журналистам министр торговли Турции Рухсар Пекджан.



По ее словам, это самый большой объем наркотиков, изъятых на сухопутной границе Турции.



Грузовик, прибывший в Болгарию из Италии и направлявшийся в Грузию, был признан подозрительным и передан для проверки соответствующей службе.



В грузовик впустили служебную собаку, которая нашла спрятанные в трейлере 213 пачек конопли. Их перевозили под видом удобрений. Рыночная стоимость изъятого товара составила 124 миллиона 220 тысяч лир (более 20,5 миллионов долларов). Водитель грузовика задержан.



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