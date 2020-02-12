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В Грузию пытались ввезти две тонны конопли
12.02.2020 21:04
В Турции задержали грузовик, который вез в Грузию две тонны и 70 килограммов конопли, сообщают турецкие СМИ.
Задержание произошло на международном автомобильном пограничном переходе на границе Болгарии и Турции — Капыкуле. Наркотики были обнаружены во время обыска одного из трейлеров, — сообщила журналистам министр торговли Турции Рухсар Пекджан.
По ее словам, это самый большой объем наркотиков, изъятых на сухопутной границе Турции.
Грузовик, прибывший в Болгарию из Италии и направлявшийся в Грузию, был признан подозрительным и передан для проверки соответствующей службе.
В грузовик впустили служебную собаку, которая нашла спрятанные в трейлере 213 пачек конопли. Их перевозили под видом удобрений. Рыночная стоимость изъятого товара составила 124 миллиона 220 тысяч лир (более 20,5 миллионов долларов). Водитель грузовика задержан.
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