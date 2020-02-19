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Полиция изъяла в Сарпи большое количество различных наркотиков


19.02.2020   12:00


Сотрудниками главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Центрального департамента криминальной полиции Министерства ВД Грузии и Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов в результате совместно проведенных мероприятий на пропускном пункте «Сарпи» задержан гражданина Азербайджана И.Дж., 1995 года рождения.

Как сообщили «IPN» в МВД, он обвиняется в приобретении-хранении и ввозе в Грузию наркотических средств в особо крупном размере.

В результате личного обыска задержанного правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 1702 таблетки и два обломка наркотического вещества «MДМА», 490 капсул психотропного вещества «Лирика», содержащего «прегабалин», 72 грамма «амфетамина» и 237 граммов высушенной «марихуаны».

«Следствие ведется в соответствии с подпунктом «а» 6-й части ст. 260 и подпунктом «а» 4-й части ст. 262 УК Грузии. Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненное заключение», - сказано в информации.

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