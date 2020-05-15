

У жителя Западной Грузии обнаружен арсенал оружия

15.05.2020 15:18





42-летнего мужчину задержали в селе Усахело Чиатурского района (регион Имерети) по обвинению в незаконном приобретении-хранении огнестрельного оружия. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



В сарае у дома обвиняемого полицейские обнаружили большое количество незарегистрированного оружия и боеприпасов: два автомата АКМ и два АКС системы Калашникова, 6 гранат разного типа, восемь обойм, 900 боевых патронов, три пистолета, винтовку «Геко», охотничье ружье и 30 метров фитиля.



Следствие ведется по 236 статье УК Грузии — незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от трех до шести лет.



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