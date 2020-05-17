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МВД выявило 89 фактов нарушения режима чрезвычайного положения
17.05.2020 12:53
За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлены 89 новых фактов нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.
По информации ведомства, с 21:00 часов 16 мая до 06:00 часов 17 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 81 гражданина за нарушение т.н. комендантского часа. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафованы 7 лиц. Полицией выявлен 1 новый факт нарушения правил самоизоляции.
«МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры.
Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации МВД.
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