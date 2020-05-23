

В Грузии возможно задержан один из наиболее влиятельных террористов - СМИ

23.05.2020 22:38

"Новости-Грузия"



Тбилисская телекомпания «Формула» со ссылкой на конфиденциальный источник сообщила сегодня, что границу Грузии дважды – в апреле и в мае, пересек гражданин Йемена, который, возможно, входит в десятку самых опасных террористов в мире.



Согласно сюжету, который показала телекомпания, этим человеком может быть Абуллах Ахмед Абдуллах или Абу Муххамед Аль Масри — один из самых влиятельных представителей Аль-Каиды.



В данных ФБР и Интерпола есть данные на разыскиваемого Abdullah Abdullah Ahmed, ему 57 лет, гражданство Египта и Йемена.



«На официальных страницах ФБР и Интерпола указано, что он самый известный планировщик операций Аль-Каиды. Одна из особых примет – шрам на губе. Этот человек, возможно, входит в десятку самых опасных террористов в мире. Он настолько влиятельный, что на его свадьбе присутствовал Бен Ладен. В Грузию он приехал под фамилией Мубарак», — говорится в сюжете телекомпании.



«Мы ничего не утверждаем, однако, задержанный в Грузии мужчина – человек среднего роста и у него тоже есть шрам на губе. Служба госбезопасности вообще отрицает задержание террориста и утверждает, что гражданина Йемена задержали за дачу взятки и отпустили после заключения процессуального соглашения», — отмечается в сюжете.



Между тем в Службе госбезопасности Грузии (СГБ) подтверждают только то, что некий гражданин Йемена был задержан, ему предъявлено обвинение в даче взятки и незаконном пересечении границы.



Представители СГБ заявили «Радио Свобода», что ведомство было подключено к делу из-за факта получения взятки полицейским и опровергли сообщение о том, что в страну въезжал человек, который обвиняется в терроризме.



Журналисты «Формулы» считают, что «дело засекречено, судебный процесс над иностранцем не проводился, и есть данные, что его уже передали американцам».



Согласно сюжету «Формулы», подозрительный гражданин Йемена въезжал в Грузию дважды через КПП «Верхний Ларс», и каждый раз давал взятку одному и тому же сотруднику патрульной полиции.



Во второй раз это произошло 6 мая, когда иностранец пересек границу на на грузовой машине. Печать в его паспорте на границе поставил инспектор патрульной службы Дмитрий Татунашвили. При этом, по данным следствия, он использовал печать своего напарника. За пропуск через границу полицейский получил взятку в размере 800 долларов.



Прибыв в Грузию в первый раз, в апреле, гражданин Йемена пробыл в Тбилиси несколько дней и вернулся в Россию опять через «Верхний Ларс», в день дежурства того же инспектора.



По данным «Формулы», из-за возникшего скандала были понижены в должности начальник КПП и начальник смены на грузино-российской границе, а также уволен напарник инспектора, печать которого была использована для пропуска.



Суд над задержанным за получение взятки полицейским инспектором состоялся 7 мая, без адвоката. Он находится в тюремном заключении, — сообщает «Формула».



Вместе с тем телекомпания обращает внимание на то, что им не подтвердили в суде, что в связи с задержанием иностранца состоялся процесс, нет информации и о вызове на процесс переводчика. Именно исходя из этого телекомпания делает вывод, что дело засекречено.



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