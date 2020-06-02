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В Батуми задержали 9 граждан Турции с незаконным оружием


02.06.2020   12:27


В результате совместных оперативных розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности и МВД Грузии, в Батуми задержаны граждане Турции.

Как отмечается в информации СГБ, при обыске жилищ задержанных изъято четыре единицы огнестрельного оружия.

«В результате оперативных розыскных мероприятий, проведенных с целью выявления и задержания нелегально находящихся в Грузии граждан Турции, в г. Батуми мероприятия были запланированы одновременно по двум адресам. В результате задержаны 9 граждан Турции, у которых не зафиксировано пересечение государственной границы Грузии и они находятся в стране нелегально. При обыске жилых домов были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия. Следствие ведется по первой части статьи 344 и статье 236 УК Грузии, что подразумевает незаконное пересечение государственной границы Грузии и противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозку, пересылку или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Следствие ведет департамент контрразведки Службы госбезопасности», - сказано в информации СГБ.

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